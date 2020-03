SalMar og RBK enige om ny avtale: - Avtalen inneholder muligheter for spillere og trenere i Øyregionen

Sport

SalMar har skrevet under på en ny treårsavtale med Rosenborg. Det melder Rosenborg Ballklub i en melding på klubbens egne nettsider. Frøya-konsernet har gjennom flere år vært samarbeidspartner med Trondheims-klubben. Avtalen innebærer at det såkalte SalMar Akademiet, som er RBKs satsing på spillerutvikling, kan fortsette.

- Vi er utrolig stolt og glad for å ha SalMar med videre på laget. Avtalen har en lengde på tre år med mulighet for forlengelse, sier salgssjef i Rosenborg, Harald Lundemo, i meldinga.

SalMar svært godt fornøyd

Frode Arntsen i SalMar er også svært godt fornøyd med avtalen.

- For oss i SalMar er det stor stas å videreføre samarbeidet med Rosenborg. Fokus på prestasjonskultur, samhold, folkelighet og samfunnsengasjement er noe som betyr mye for oss - og mye for RBK. Vi gleder oss til å jobbe tett sammen med RBK de neste tre årene og det er inspirerende å jobbe med en partner som, på samme måte som oss, hele tiden jobber mot å bli litt bedre enn hva vi var i går. SalMar skal være verdens beste oppdretter, og Rosenborg skal være seriemester. Sånn er det bare, sier Frode Arntsen i SalMar i meldinga.

Lokale muligheter

Til lokalavisa Hitra-Frøya sier Arntsen at avtalen også gir lokale muligheter.

- En spennende avtale som også inneholder lokale aktiviteter og muligheter for spillere og trenere i Øyregionen, sier Arntsen.

Runar Sivertsen, som nylig overtok som direktør for strategiske prosjekter i SalMar, sier at dette er en samarbeidsavtale som særlig understøtter og viderefører arbeidet som gjøres i SalMar-akademiet.

- Det å gi unge talenter fra hele regionen utviklingsmuligheter for å nå en plass i RBKs A-stall er viktige for oss og viktig for den trønderske identiteten til Rosenborg, sier han i pressemeldinga.

Han har overtatt Gustav Witzøes forrige jobb – For meg er dette en tillitserklæring og et spennende steg videre Runar Sivertsen (34) blir ny direktør for strategiske prosjekter i Salmar.

Avviser kopling

Overfor adressa.no avviser Rosenborg at den nye avtalen kan knyttes til det mye omtalte styreleder-valget og at SalMar ventet med å inngå en ny avtale i påvente av hvem som ble ny styreleder i klubben.

Valgkomiteens favoritt og styreleder i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold, ble under årsmøtet vraket til fordel for sittende styreleder Ivar Koteng. Det er ingen hemmelighet at konserndirektør Gustav Witzøe ikke liker TrønderEnergis vindkraft-utbygging på Frøya.