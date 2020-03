- Tusen takk for hjelpa

Sport

Da lokalet i skolen ble lite brukt, søkte styret for velforeninga om penger fra Mowi og Frøya kommune til trimapparater. I den anledning stilte oppdrettsselskapet Mowi opp med 20.000 kroner. I tillegg stilte kommunen opp med 7.000 kroner.

– Vi valgte å kjøpe kvalitetsutstyr fra Gymsport i Trondheim som ga oss et kjempetilbud. De leverer også til 3T, sier Grete Vestmo, sekretær i Bogøy Velforening, til lokalavisa Hitra-Frøya.

Apparatene som brukes i skolen, kan trilles ut på en lettvint måte når andre arrangementer skal foregå på skolen. De kan også brukes av de som bor og er gjester på Bogøya.

- Vi har et sett regler tilsvarende andre treningsstudioer, og det koster 20 kr for medlemmer av velforeningen og 40 for ikke-medlemmer. Alle må være over 16 år og registreres av oss for å få en tilgangskode, sier Vestmo.