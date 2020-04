Nykjørte skispor lørdag formiddag

Sport

Skigruppa i Sandstad Idrettslag melder lørdag morgen at de har kjørt opp skispor over Gammelveien over Hitra.

- Løypemannskapet har vært ute å kjørt nye spor over Gammelveien mellom trafostasjonen ved Lakselva og Englia ved Akset. Greie forhold nå etter siste nattsnøfall, melder skigruppa.

I går (fredag) meldte anleggsgruppa i Hitra idrettslag melder at det var kjørt opp skispor på Blåskogstien i Fillan.

Disse er kjørt opp på nytt lørdag.

- Nykjørte skispor på Blåskogstien i dag, og det brenner i ovnen på Blåskoghytta. Bra med tørr nysnø - gode skiforhold. Oppkjørt spor også på Torvhattrunden og til Valhøgda (ved Lakselva). Slak fin løype langs jordene / barnevennlig, varsler Hitra Idrettslag.

Blåskogstien starter et par hundre meter fra brannstasjonen i Fillan med parkeringsmuligheter ved startområdet for stien.