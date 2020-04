Sport

Idrettslig konkurranse er korona-stoppet og ingen vet når verden er tilbake til normalen. Dette gjelder også i stor grad håndballen. Men ennå er det en stund fram til høsten og ny håndballsesong, så planlegginga av sesongen går for fullt. Silje Glørstad i Hitra IL forteller at de fortsatt legger opp til at årets Sø’vest å regn cup blir arrangert som vanlig i september.

- Årets Sø’vest å regn cup er under full planlegging og vi gleder oss til en super oppkjøring til ny sesong, sier cuplederen. Påmeldingene har begynt å tikke inn før fristen, som er 1.juni.

- Vi satser på at cupen kjøres som normalt. Skulle vi være så uheldige at restriksjonene på grunn av korona skulle stoppe arrangementet, vil vi forsikre alle om at avgifter vil bli refundert, sier Glørstad.

Helga for årets cup er 11.-13. september.

Sø´vest å regn cup ble arrangert årlig fra 1983 til 1992. Den gang ble kampene spilt utendørs, men etter relanseringa for noen år siden, foregår cupen inne i Hitrahallen.

I 2020-versjonen er det mulig å melde på gutte- og jentelag i aldersklassene 12, 13, 14, 15, 16 og 18 år pluss dame- og herrelag. Sø’vest å regn cup profilerer seg som en kickoff til håndballsesongen.