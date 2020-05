Sport

I kveld ble det klart at regjeringen legger opp til en åpning av treningsbransjen 15. juni. Det er for sent, og vil ramme bransjen, mener Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen i Norge.

Også i Øyregionen måtte treningssentrene stenge ned på dagen etter at de strenge korona-tiltakene ble innført 12. mars.

Virke mener treningssentrene burde åpnes i mai, og bransjen har sendt inn forslag til strenge smitteverntiltak for å kunne åpne så fort som mulig på en trygg og god måte.

- En åpning 15. juni vil bli svært problematisk for treningsbransjen fordi man åpner i lavsesong og mister hele vårsesongen, samtidig som det er langt færre medlemmer enn tidligere, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen i Norge, og representerer over 22 000 virksomheter.

- Treningsbransjen er et viktig bidrag til folkehelsa. 1,2 millioner nordmenn er medlem ved et treningssenter, og for dem er det viktig at bransjen er åpen. Vi reagerer derfor sterkt på forskjellsbehandlingen med idretten hvor det åpnes for kontaktsport, trening i idrettshaller og svømming, sier Ivar Horneland Kristensen, administererende direktør i Virke.

- For treningsbransjen er det svært skuffende at bransje etter bransje nå får åpne opp, men treningsbransjen fremdeles må holde stengt. Treningsbransjen har utarbeidet en streng smittevernveileder som får ros av regjeringen, men bransjen får likevel ikke åpne, sier Ivar Horneland Kristensen.