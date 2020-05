Utsetter FillheiaOPP til sommeren

Sport

Det er nå klart at Toppidrettsveka 2020 gjennomføres på Hitra også i sommer.

Datoen for arrangementet er satt 20.august. På grunn av koronaviruset blir arrangementet en noe justert utgave av tidligere årganger. Dette for å tilfredsstille smitteverntiltakene.

Av samme grunn blir det intervallstarter på Hitra. Det blir heller ingen internasjonale deltakere, men nasjonale profiler stille på startstreken.





Endret dato for FillheiaOPP

For å engasjere folk flest til litt trim, ble det fjor arrangert FillheiaOPP. Dette er en fin lavterskeltur fra Fillan sentrum og opp til toppen av Fillheia.

I år blir det ikke FillheiaOPP på selve arrangementsdagen.

- Men vi har i samråd med lokale helsemyndigheter fått godkjenning på at vi kan gjennomføre to runder med preFillheiaOPP som planlagt, opplyser Kjersti Rønningen i arrangementkomiteen.





På grunn av endringer i smittevernreglene for hvor mange som kan være samlet på et sted, flyttes datoene for arrangementene som dermed vil finne sted onsdag 17. juni og onsdag 12. august (begge dager kl.15-17)

- Arrangementet vil skje i henhold til gjeldende smittevernregler, beroliger Rønningen som håper så mange som mulig hiver seg med i denne oppkjøringa til Toppidrettsveka på Hitra.

Vinn - vinn

Hun peker på vinn-vinn på flere områder: fysisk aktivitet, sosial arena samt muligheter for å tjene penger til sitt eget idrettslag da Sparebank 1 SMN og EiendomsMegler 1 sponser penger.

- I tillegg vil vi kjøre noen uttrekkspremier for de som deltar, og vi skal også ha en egen bildekonkurranse på Snapchat, forteller Kjersti Rønningen.