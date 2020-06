Stor aktivitet på golfbanen

Sport

Hitra golfklubb arrangerte det første kurset for året søndag 14. juni med tolv spente deltakere. Klubben gleder seg over økt rekruttering og at flere ungdommer kommer til klubben. Etter fullført kurs tilbyr klubben fadderordning for de som ønsker å fortsette egen læring og utvikling.

- Det håper vi skal bidra til at alle som tar kurs ønsker å fortsette, forteller klubben.

Golfsporten opplever for tiden stor oppsving i interessen og mange tar kontakt for kurs. Det har aldri vært enklere å komme i gang. Norges Golfforbund har utviklet nytt kurs der teoridelen tas på nettet. Varighet ca. 1 time. Praktisk del av kurset gjennomføres av klubbens instruktører og tar ca. 5 timer. Det vil bli annonsert nye datoer for kurs etter hvert. Ut over det er det bare å ta kontakt med klubben.

Hitra Golfklubb har en 9-hulls golfbane. Med våre ca. 80 medlemmer er vi et av de største særidrettslag i Øyregionen. Vi har medlemmer fra 8 – 90 år og de fleste kommer fra Hitra og Frøya.

Vi har også en del utenbygds medlemmer, blant de er det flere som har hytte på øyene. Vi ønsker å spre golfglede til folk i alle aldre ved å skape et inkluderende og givende miljø for medlemmene våre. Hitra Golfklubb er en aktiv klubb som gir lokalbefolkningen, tilreisende og hyttegjester en positiv opplevelse i form av aktivitet, inspirerende felleskap og engasjement.

Golf er en sport for folk i alle aldre og forskning viser en stor helsegevinst med å spille golf. I golf er det ingen «reservebenk» verken for barn eller voksne og du kan drive med sporten så lenge du ønsker. Golf er også en sosial sport og en fin arena for inkludering og integrering.

Kontaktinfo finners på klubbens hjemmeside og Facebook.