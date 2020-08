NRK lover direktesending og avansert teknologi: - Blir en intens opplevelse

Sport

Bak seg har Toppidrettsveka og NRK et mangeårig samarbeid. Sammen har de samlet over 10 millioner seere og gjort langrenn til en helårsidrett. Når startskuddet går nå på torsdag, står NRK klare med den bredeste dekningen av Toppidrettsveka, for første gang live, og med den mest avanserte teknologien.