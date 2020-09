Forberedelsene i gang til øylekene i 2021

Sport

Koronapandemien utfordrer de fleste arrangører, også arrangørene av Island Games/Øylekene. Etter planen er det den britiske øya Guernsey i Den engelske kanal som denne gang skal vært vertskap for over 2.000 utøvere og lagledere. Både Hitra og Frøya planlegger å sende tropper til øylekene.

- Vi må planlegge for at det blir øyleker på Guernsey neste sommer. Men - det er klart at Guernsey som arrangør har en krevende utfordring i forhold til situasjonen med Covid 19, sier Hege Alice Østmark, sekretær i Hitra IGA (Island Games Association). De planlegger som om det blir avholdt øyleker neste sommer, allerede til uka arrangeres det et informasjonsmøte for potensielle deltakere. Det skjer i Meierisalen i Fillan tirsdag kveld.

Hitra stiller med utøvere i disse idrettene

IGA Hitra ser at følgende idretter på Hitra kan delta på Guernsey:

Fotball dame og herre

Golf dame og herre

Skyting – rifle og pistol

Friidrett- løping

- Dette er tanker vi har ut fra tidligere leker og deltakelse der. Det som er synd denne gangen er at verken volleyball eller beach volleyball tilbys. Det betyr at en av våre større idretter dessverre ikke får tilbud denne gangen, sier Østmark.

Også Frøya stiller tropp

Marit Wisløff Norborg ble i vinter valgt som ny leder av IGA Frøya, organisasjonen som organiserer Frøyas deltakelse i de internasjonale øylekene. Frøya stilte ikke tropp til Øylekene på Gibraltar i 2019. Norborg tar mål av seg å forandre dette fram mot neste øyleker.

- Det blir fullt fokus på å samle en stor tropp og vil prioritere å informere slik at flest mulig deltakere kan bli med, sa Norborg til lokalavisa i vinter.

14 idretter

Dette er tredje gang Guernsey er vert for øylekene, den første var i 1987, den andre i 2003. Under det ukelange arrangementet vil over 2.000 konkurrenter fra 24 øyer rundt om i verden delta i 14 idretter.

Arrangøren på Guernsey oppgir disse idrettene for 2021-lekene:

Bueskyting

Friidrett

Badminton

Sykling

Fotball

Golf

Seiling

Skyting

Svømming

Tennis

Triathlon

Basketball

Bordtennis

Indoor Bowls (en britisk presisjonssport som minner om boccia og boule)

- Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Norborg.

Øyværinger fra 22 øyer

Øylekene har sin historie tilbake fra 1985. Annethvert år samles øyværinger fra 22 øyer rundt om i verden for å konkurrere i ulike idretter. Hitra og Frøya er de eneste norske øyene som har innpass i Island Games Association.

Hitra stilte tropp i Gibraltar i 2019. Her er bilder fra den åpningsseremonien:

Orknøyene blir vertskap i 2023, mens Ynis Môn, Færøyene og Falklandsøyene har signalisert mulige søknader om å få arrangere lekene i de påfølgende årene.