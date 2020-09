Sport

Hitra Idrettslag & Hitra fotballklubb bidro med over 150 frivillige som la ned mange arbeidstimer for at Toppidrettsveka kunne gjennomføres. Kjersti Rønningen, leder for Hitra Fotballklubb og Randi Storsve Lundquist leder for Hitra Idrettslag kan meddele at lagene har fått inn nesten 300 000 kroner i inntekter gjennom avtalen med Norway Events , lokale sponsorer og loddsalg som HIL/HFK arrangerer i forkant. Beløpet vil bli delt imellom idrettslagene.