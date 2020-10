Sport

Frøya Frivilligsentral startet opp i sommer konseptet "Frøyatrimmen". Et lavterskeltilbud for å få flest mulig ut på tur i egen kommune. I løpet av turperiodenfra fra 6. juni til 15. oktober har hele 1.280 øyværinger gått over 130.490 turer på Frøya til 181 forskjellige turmål. Deltakeren har logget turene sine i en trimpoeng app og har kommet seg ut av sofaen og tur for å utforske naturen på Frøya.