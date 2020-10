La ut på jogg med sjefen som hare

Sport

I strålende høstvær ble femte runde av MOT-joggen i dag gjennomført for Guri Kunna Vgs. Alle elevene ved skolen, samt personalet, stilte til start på runden rundt Torvhatten, en runde på cirka 6 kilometer.

Noen ønsket å konkurrere på tid (bestemann løp inn på 23 (!) min), noen ønsket en rolig joggetur, og noen ønsket bare å rusle rundt Torvhatten sammen med noen klassekompiser.

MOT-joggen arrangeres hvert år av Guri Kunna Vgs, og GK Vgs ønsker med arrangementet å vise engasjement og støtte til viktige og gode formål.

Med denne jogge-rusle-sluntre-rundt Torvhatten-runden får man kombinert mange ting:

Frisk luft, fysisk aktivitet, sosialt og ikke minst vi viser at vi bryr oss ved å samle inn penger til et godt formål.

I år som tidligere år, går innsamlede penger til TV-aksjonen. Årets tema: WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år har vi valgt den digitale varianten med å vippse direkte til WWF, så helt konkret sum på hva vi har samlet inn, har vi ikke i år, men vi vet at mange har vippset .

Rune Olsen fra MOT sentralt deltok som hare, og sier i etterkant av turen rundt Torvhatten følgende:

- MOT-joggen er et kjempebra initiativ. Det er samlende for elevene og ansatte ved skolen. I tillegg er det viktig å vise at vi bryr oss om andre som ikke har det så godt. Innsamlede penger går til en god sak.

Videre er han imponert over det MOT-arbeidet som gjøres ved skolen, og synes alltid det er stas å komme utover for å hilse både på personalet og elevene.

I etterkant av MOT-joggen gjennomførte MOT Hitra årsmøte. Her ble Ola Vigdal gitt ekstra oppmerksomhet etter hele 15 år som MOT-coach.

«Et flott menneske og forbilde, humørspreder og god på å se HELE mennesket», var blant annet noe som ble sagt om Olas bidrag inn i MOT. «Vi håper du fortsetter minst 15 år til!»