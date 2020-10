Sport

Fredag kveld ble ildsjelene i Trøndelag hedret under Idrettens Hederskveld. På Hitra ble den markert i kommunestyresalen på Fillan. Salen er festpyntet for anledningen og ildsjelene har fått anledning til å be med seg gjester. Det er Wenche og Inge Larsen fra Sandstad IL som i år kan ta med seg den gjeve utnevnelsen hjem.