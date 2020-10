Se årets Idrettens Hederskveld

Sport

Årets Idrettens Hederskveld i Trøndelag ble sendt direkte her fredag kveld.





Under idrettens hederskveld fikk fylkets mange idrettshelter sin velfortjente heder. Inkludert i dette er også de som fikk prisene for Hitra og Frøya i år.

På Frøya er Jarle Volden og Halgeir A. Hammer fra Nebaita idrettslag utnevnt som årets ildsjeler. De to er blant annet kjent for å arrangere "Frøya over".

På Hitra er det Wenche og Inge Larsen som får hedersbevisningen "Årets ildsjel". De er begge aktive ildsjeler i Sandstad idrettslag.

- Det gir veldig mye tilbake å bidra Idrettens ildsjeler på Hitra og Frøya ble hedret fredag kveld

På grunn av Korona-situasjonen i Norge er det ikke mulig å gjennomføre Idrettens Hederskveld som tidligere med felles festkveld i Trondheim. Men selv om det blir et digitalt arrangement denne gangen, skal det likevel bli en festkveld, lover Trøndelag idrettskrets.

Det arrangeres lokale prisfester både på Fillan og på Sistranda for de fire pris-mottakerne. I tillegg blir det samsending fra alle de 38 kommuner i Trøndelag som blir styrt fra et studio i Trondheim. Det blir levende bilder fra prisutdelinger lokalt. Det blir kunstneriske innslag og gjester i hovedstudio – og alt skal strømmes på åpen kanal slik at alle som har lyst kan delta.

Det er Trøndelag idrettskrets i samarbeid med Trondheim kommune, TrønderEnergi, SpareBank1 SMN og Trøndelag fylkeskommune som er arrangør av Idrettens Hederskveld.