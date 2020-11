Sport

Leder Frank Lidahl i Ranheim Fotball foreslo torsdag å legge alle kvalik-kampene i OBOS-ligaen til Frøya. Lidahl forklarte at valget om Frøya baserer seg blant annet på at øya ikke har registrert smitte i tillegg til gode baneforhold. Tanken er å fly inn alle lagene via Trondheim og Brekstad og samle spillerne til kvalikkamper i Frøya storhall.