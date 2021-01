Beredskapsledelsen med klare anbefalinger til idretten

Sport

«Jamfør forskrift skal det ikke gjennomføres organiserte fritidsaktiviteter eller breddeidrett for voksne og ungdom f.o.m. 20 år. Dette gjelder i første omgang tom 12.januar, med mulighet for forlengelse,» skriver beredskapsledelsen i Frøya kommune søndag.

Det anbefales ikke å avholde konkurranser for utøvere over 12 år innendørs i kommunale haller frem til 1.februar.

- Frøya kommune vil sterkt anmode idretten om ikke å reise ut av Frøya kommune for å spille kamper med utøvere over 12 år i andre kommuner i regionen fram til 1. februar, skriver beredskapsledelsen.

«Barn og unge kan fortsatt delta i sin definerte treningsgruppe, i tillegg til å ha 5 sosiale kontakter per uke. Kommunale anlegg vil være stengt for innendørs idrett i første omgang tom 12.januar, med mulighet for forlengelse. Det er derfor kun mulig med utendørs trening i denne perioden. Frøya kommune vil sterkt anmode idretten om at utøvere ikke spiller på flere lag, trener eller har andre funksjoner på treninger for andre lag. Sosiale kontakter utover idrett og skole/jobb bør reduseres til det minimale. Frøya kommune vil sterkt anmode private halleiere om å innføre likelydende retningslinjer, » heter det fra beredskapsledelsen.