- God erfaring på sykkelen gir barna mestring og er sosialt i en tid hvor man skal holde avstand og gjerne være ute, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i medlemsorganisasjonen NAF i en pressemelding.

NAF har satt sammen sju tips og råd for å få en god start på sykkelsesongen. Se tipsene lenger ned i artikkelen. Med noen enkle forberedelser er det lettere å gjøre de første sykkelturene til en suksess. For barn som skal øve på overgangen fra tre til to hjul er det ekstra viktig at sykkelturen starter et sted uten trafikk og med god oversikt.

- Uansett om det er første sykkeltur eller en ny sesong som sparkes i gang, er det lurt å gjøre noen forberedelser. Sjekk at bremser og dekk er i orden og finn et sted der det ikke er for mye grus til de første rundene, sier Handagard.

Test skoleveien med sykkel sammen

For barn som skal få sykle til skolen denne våren, kan påsken være en fin tid til å trene på skoleveien sammen med en voksen. Ta også gjerne omveier om venner og veier de skal sykle til trening eller fritidsaktiviteter. Det er en fin måte og oppleve nærmiljøet på, og gir barna trygghet til når de skal sykle på egen hånd. Men NAF råder foreldre til ikke å overvurdere barnas ferdigheter:

- Foreldre må selv vurdere når barna er modne nok til å sykle til skolen. Dersom skoleveien er uoversiktlig eller svært trafikkert bør man være forsiktig med å la barna sykle alene for tidlig. De vurderer fart og farer helt annerledes enn oss voksne, sier Handagard.

Å ta noen test-turer mens det er lite trafikk vil hjelpe barna bli tryggere og gi erfaring på å takle ulike situasjoner.

Sju råd til en god start på sykkelsesongen