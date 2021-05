Utfordret hverandre i skokasting

Sport

10. mai er Verdensdagen for fysisk aktivitet. Treningsveliederne Linn Mari Lyngvær og Marthe Ervik ved treningsklinikken til Hitra kommune, har brukt dagen til å utfordre hverandre i skokasting. Det håper at flere øyværinger utfordrer hverandre, enten med samme øvelse eller på andre måter, for å komme seg opp av godstolen.

- Dette er en «challenge» vi ønsker dere skal prøve ut. Den handler om å kaste sko bakover og fram, forteller treningsveilederne før de starter kastekonkurransen; Hvem når fortest mulig fram til den avtalte målstreken.

Verdensdagen for fysisk helse ble etablert helt tilbake i 2003 for å markere den gode effekten fysisk aktivitet har på helsa. Bakgrunnen for initiativet var sterk bekymring i Verdens helseorganisasjon (WHO) for at stadig flere blir kronisk syke som følge av dårlig kosthold og fysisk inaktivitet.