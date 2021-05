Den lange pausen er over. Flere lokaloppgjør i ungdomsfotballen fra i kveld

Sport

Den lange pausen er over for ungdomsfotballen i Øyregionen. Myndighetene har åpnet opp for at lag fra Hitra og Frøya nå kan spille mot hverandre, og i kveld (torsdag) braker det løs med to lokaloppgjør mellom Hitra FK og Frøya FK. Også fredag ettermiddag møtes lag fra de to klubbene til dyst.

Først ut er Gutter 14, som møtes til 9er-kamp i Hitra idrettspark klokka 18:30 torsdag. Litt senere i kveld, klokka 20, er det Gutter 16 som møtes i Frøya storhall. (7-er)

Fredag klokka 18:30 spiller klubbenes Gutter13-lag mot hverandre i Hitra idrettspark.

Seniorfotballen holdes fortsatt på vent på grunn av koronapandemien, men det er ventet lettelser også her ut i juni.

Også for ungdomsfotballen kan det på kort varsel gjøres endringer. Trøndelag fotballkrets har sendt ut denne informasjonen til klubbene:

«Smittetrykket er på vei ned nasjonalt, men dessverre er det mange kommuner i Trøndelag som opplever en økning i smitten. Dette vil påvirke kampaktiviteten (kommuneserien 10–19 år) vi allerede har satt i gang. De neste ukene må vi være innstilte på at det vil være forskjeller på hvilke smittevernregler som gjelder på nasjonalt nivå, og hva som gjelder lokalt i den enkelte kommune. Det er kommunene som eier ansvaret for Covid19-forskriften i sin kommune og som har myndighet til å stanse eller starte aktivitet. NFF Trøndelag opplever at vi har et godt samspill med ledelsen i de trønderske kommunene, og vi er opptatt av at vi som idrett skal være 100 % lojale til kommunale bestemmelser.»