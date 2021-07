Toppidrettsveka trenger flere frivillige

Sport

Toppidrettsveka trenger et stort antall frivillige til å hjelpe med ulike oppgaver når ski-eliten kommer for å konkurrere på Hitra 19. august.

Synnøve Aukan i Toppidrettsveka Hitra forteller at de har mange frivillige på plass, men at det ennå er behov for flere. Blant annet trengs det fortsatt sikkerhetsvakter og trafikkvakter og hjelp til rigging og bevertning.

- Mange er på plass, men vi trenger enda flere som kan bidra, sier Aukan. Det er opprettet en digital registrering for frivillige.

- Alle frivillige logger inn på hitra.oppgavekortet.no/minside/, nye frivillige registrerer ny bruker. Her ligger info om ledige vakter som man kan melde seg på, sier Aukan.

Toppidrettsveka 2021 starter torsdag 19. august med 55 kilometer fellesstart langløp (klassisk) på Hitra. Fredag er det motbakkerenn og sprint i Aure, før konkurransen avsluttes lørdag i Knyken/Orkland med 15 / 20 km fellesstart skiathlon (klassisk / fri teknikk).

I fjor ble kvinneklassen på Hitra vunnet av Marie Helene Fossesholm foran Tiril Udnes Weng, mens Erik Valnes vant herreklassen foran Ole Jørgen Bruvoll.