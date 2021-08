Sesongstart for Hitra FK Damer

Sport

Mandag 16. August er det duket for seriestart for damelaget til Hitra FK, og de åpner på bortebane mot Sverresborg 2.

På grunn av korona har ikke damelaget spilt kamp siden oktober 2019, og ser frem til sesongens første, som skal spilles på Havstein kunstgress. Lina Selvåg i fotballklubben håper også at flere øyværinger har lyst til å være med å spille.

- Vi spiller 7’er nå, fordi vi ikke har nok spillere. Vi håper å få i gang et skikkelig tilbud for damefotball her på Hitra, sier Lina.

Hun oppfordrer alle som synes fotball er gøy til å bli med på treningene, som foregår i Hitra Idrettspark på tirsdager og torsdager kl. 19:30.

Lina håper flere vil bli med på laget, som gjør mer enn å bare spille fotball. Hun forteller at de også drar på hytteturer sammen i forbindelse med kamper, spiller volleyball og baker pepperkaker, for å nevne noe.

- Man trenger ikke å ha spilt fotball før. Vi vil ha med alle som vil spille fotball for artig, det er null nivå.