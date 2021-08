Sport

Det viser tall NTB har fått fra TNS Gallup. Langløpet på rulleski på Hitra hadde et seersnitt på 369.000. Bare bronsefinalen i kvinnehåndball (Norge mot Sverige, 377.000) og 1500-meterfinalen for menn i OL (454.000) kom inn foran rulleskirennet 19. august på sportsoversikten for august.