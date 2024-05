Lørdag klokka 13 går startskuddet for den første puljen syklister. De stiller utenfor konkurranse, men vil sannsynligvis sykle rundt Frøya fortere enn de som starter i den offisielle konkurransen. Det er Trønderekspressen som kjører gjennom løype som et treningsløp.

– Det er 29 stykker, og de kommer til å kjøre fort. De har beregnet 50 minutter, og det betyr at de holder 50 kilometer på flatmark, og sikkert enda høyere enkelte steder, forteller Trude Brustad.

Tour de Frøya har et stort apparat som skal bidra til et trygt sykkelritt. Ikke bare for syklistene, men også for andre trafikanter og publikum. Det vil bære løypevakter rundt hele løype, og på tre punkter vil det være egne trafikkvakter som regulerer trafikken. Dette er i rundkjøringa på Hammarvika, krysset på Nordskaget og strekningen på Nesset hvor det bygges gang- og sykkelvei.

Fra litt over klokka 12 og fram til i fire-femtida, og de siste er kommet i mål, vil rittet prege trafikken på Frøya, og spesielt i Sistrandaområde.

Strekningen langs Fv714 mellom Internatbakkan og Innersian (400 meter) stenges 60 minutter før starttidspunktet og til siste start.

Det vil være mulig å komme seg inn til Sistranda mens rittet pågår, men det vil bli via omkjøringer.

– Så hvis folk har tenkt seg på handletur til Sistranda, anbefaler vi dem å ha gjort det unna før klokka tolv, sier Brustad.

Fylkesveien rundt Frøya er åpen under rittet, men rennledelsen oppfordrer folk til å ta ekstra hensyn.

– Vi kan ikke forlange, men vi oppfordrer å følge anbefalinger fra løypevakter. De vet når syklister kommer, og de vet når trafikkbildet endrer seg, Syklistene bruker hele veien, sånn er det bare sier Brustad.