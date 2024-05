– Det er duket for en spennende helg når bilcrossløpet gjør comeback i Næverlia etter en seks år lang pause.

Jorun Pedersen, en av arrangørene, er optimistisk og håper på stor oppslutning.

Arkiv bilde fra bilcrossløpet på Næverlia Foto: MARCIN SZPRYNGIEL

Sist gang det ble arrangert bilcrossløp her var i 2017, og nå håper arrangørene å få fart på miljøet igjen.

Løpet er åpent for alle, også de som ikke har erfaring med bilcross eller bilmekking. Her vil det bli gitt opplæring og mulighet til å ta nødvendige sertifikater for å kunne delta i løpene. Dette gir alle interesserte en mulighet til å prøve seg, uansett forkunnskaper.

– Selv om man ikke har erfaring med bilcross eller mekking av bil, men synes det høres spennende ut, er ikke det noe problem. Her får man opplæring og får tatt sertifikatene som trengs for å delta på løp, fortsetter Pedersen.

En ekstra spennende mulighet ligger også for de yngre deltakerne. Juniorklassen er åpen for de som fyller 14 år i løpet av året, noe som kan bidra til å engasjere den yngre garde og sikre rekrutteringen til bilcrossmiljøet.

Mer informasjon om arrangementet finner dere på NMK Hitra sitt arrangement på Facebook.

– Dette er en ypperlig anledning for både erfarne og nybegynnere til å oppleve spenningen og fellesskapet rundt bilcross, sier Pedersen.

– Ta turen til Næverlia på lørdag og bli en del av bilcrossmiljøet, oppfordrer hun.