Smeltevann fra vogntogene som trafikkerer til/fra Hitra og Frøya er farlig og ulovlig

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener det er ulovlig det som skjer når smeltevann fra is under laksetransporten havner i veibanen, fryser til is igjen og dermed fører til glatte veier.

Det skriver NRK Trøndelag, som har fokusert på denne problematikken over tid. Svært mange vogntog kjører Lakseveien til og fra Hitra og Frøya daglig, og lokalkjente har påpekt problemet over lang tid.

Gunn Iversen Stokke (Sp), leder i hovedutvalg for veg i Trøndelag fylkeskommune, har bedt sine partifeller på Stortinget spørre samferdselsministeren, som ifølge NRK svarer han mener at slik avrenning bryter med loven. Solvik-Olsen viser til forskrift om bruk av kjøretøy, som sier at lasten skal være godt nok sikret, slik at den ikke er en «trussel for helse, eiendom eller miljøet»

«Avrenning av smeltevatn som frys til is på vegen er trafikkfarlig og derfor klart i strid med desse føresegnene», svarer Solvik-Olsen, melder NRK.

– Det er soleklart at avrenning fra transport på veien er i strid med loven, sier Stokke til statskanalen og forventer at både veimydighetene, politiet og oppdrettsnæringa nå tar ansvaret.

- Avrenning er et kjent problem

Også lokalavisa Hitra-Frøya har omtalt det kjente problemet med avrenning. Isen som holder laksen avkjølt inne i vogntogene smelter og renner ut i veibanen. Avrenning er et kjent problem som Statens veivesen har etterlyst løsninger på i flere år.

- Vi har hatt denne problematikken på agendaen i fem – seks år. Dette er en trafikkbelastet vei, og i tørre kalde perioder utgjør avrenning en stor risiko. Det er mange tonn is som smelter daglig på veien fra Frøya og Hitra mot Trondheim, uttalte Jan Ivar Rødal i Statens vegvesen til Hitra-Frøya i desember.

- Løsningen finnes allerede

Løsningene finnes allerede på markedet, mener regionsjef Roar Melum i Norges Lastebileier-Forbund

- Det er helt unødvendig at avrenning skal utgjøre en trafikkrisiko. Det finnes allerede tanker som kan kobles på vogntogene og samle opp smeltevannet. Disse tankene kan senere tømmes på egnede steder. Det bør stilles krav om at slike tanker blir koblet på vogntogene. Slik kan vi unngå at tørr fin vintervei blir speilblank, sier Melum til Hitra-Frøya.