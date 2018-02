SMS-varsler bilister når Åstfjord-bygginga stenger veien

Trafikk

- Vi har etablert et SMS-varsel for å varsle når fv. 714 er stengt. Foreløpig er det i korte perioder på inntil 15 minutter ved Krokstadøra og Åstfjorden, forteller Lars Erik Sira i Statens vegvesen.

Tjenesten er gratis fra veivesenets side og du kan melde deg på via veivesenets nettsider og du kan her velge å melde deg på tjenesten for Krokstadøra og/eller Åstfjorden.

Anleggsarbeiderne har i skrivende stund skutt 40 salver ved Krokstadøra og 24 i tilknytning til Åstfjorden-kryssinga. Den hittil siste ble fyrt av i går og var på omlag 3.000 kubikkmeter.