Denne splitter nye maskina skal spise seg gjennom Mjøneshatten

Trafikk

- Nå kan tunnelarbeidet på Mjønestunellen straks starte.

Det forteller hitterværingen Edmund Broholm i Statens vegvesen og viser bilde av den splitter nye maskina som skal bore vei gjennom fjelltoppen Mjøneshatten. Mjønestunnelen blir rundt 770 meter, og arbeidet med denne starter først. Deretter gyver arbeiderne løs på den lengre Slørdalstunnelen (ca. 2650 meter). Begge tilhører det store prosjektet Åstfjordkryssinga på Fv. 714 Lakseveien.

- Den siste tida har vi jobbet med forskjæringene til Mjønestunnelen. Vi begynner å sprenge selve tunnelen om rundt to uker, sa Jostein Karlsen i Statens vegvesen tidligre denne uka.

- Vi starter arbeidet med forskjæringene til Slørdalstunnelen snart. Å sprenge tunnelen begynner vi med i mai/juni. Da vil vi begynne fra Mjønesaunet-sida først, før vi etter hvert vil sprenge tunnelen fra begge sider, sier Karlsen.

Prosjektet starter ved Tjørna/Saghølen. I henhold til den vedtatte reguleringsplanen skal ny fv. 714 svinges ut fra eksisterende fv. 714 ved innsjøen Tjørna og inn i Slørdalstunnelen (med en lengde på ca. 2650 meter). Deretter går veien over i ei bru over Åstfjorden, Åstfjordbrua, (med en lengde på ca. 735 meter), med en kort veistrekning i dagen mellom tunnelen og brua. Kryssing av fylkesvegin på Mjønes skjer med god klaring over eksisterende vei, forklarer veivesenet. Etter brua på nordsida av Åstfjorden går veien gjennom Mjønestunnelen under fjelltoppen Mjøneshatten.

Ny vegstrekning er ca. 5,6 km, noe som gir en innsparing på ca. 6 km sammenliknet med eksisterende vei.