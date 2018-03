Speilet knust under hastig forbikjøring - bilisten har meldt seg

Trafikk

En bilist har i ettermiddag meldt seg og fortalt at det var han som kjørte bilen som traff en annen i forbindelse med en forbikjøring i morges. Det forteller Petter Vidar Vågsvær i Secvakt.

Vaktselskapet Secvakt fikk i morges melding om en stygg forbikjøring på en strekningen i Tungvågen på Frøya.

- Hendelsen skjedde Kl. 06.48 i dag, sjåføren av en hvit SUV eller Volvo skal ha hastet forbi to biler. I forbikjøringen ble den ene bilen truffet med det som sjåføren beskriver som et kraftig smell, med følge av at speilet ble ødelagt. Den hvite bilen bare fortsatte å kjøre forteller personen i bilen som ble truffet, fortalte Vågsvær og ba sjåføren av den hvite bilen om å melde seg snarest.

- Vedkommende har fortalt at han leste om hendelsen på nett, sier Vågsvær til lokalavisa i ettermiddag.