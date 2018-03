Speilet knust under hastig forbikjøring - etterlyser bilist

Trafikk

Vaktselskapet Secvakt har fått inn melding om en stygg forbikjøring på en strekningen i Tungvågen på Frøya, forteller daglig leder Petter Vidar Vågsvær til lokalavisa.

- Hendelsen skjedde Kl. 06.48 i dag, sjåførenav en hvit SUV eller Volvo skal ha hastet forbi to biler. I forbikjøringen ble den ene bilentruffet med det som sjåføren beskriver som et kraftig smell, med følge av at speilet ble ødelagt. Den hvite bilen bare fortsatte å kjøre forteller personen i bilen som ble truffet, forteller Vågsvær.

Nå ber vedkommende om at sjåføren av den hvite melder seg snarest på telefon 97710050 før en anmeldelse til politiet. Det er vitner til hendelsen får Secvakt opplyst.