Full mann langs veien - men advarselen gitt for feil øy

Trafikk

"Politiet advarer ved 00:40-tida natt til lørdag om at en overstadig beruset mann går i veibanen langs Fv. 714 på Frøya. Meldingen fra poltiets operasjonsleder sier ikke nærmere hvor på Frøya dette er, men politiet sier situasjonen er trafikkfarlig og ber bilister kjøre forsiktig."

Denne twittermeldingen fra politiet videreformidlet HF i natt. Når operasjonsleder sjekker loggen for lokalavisa lørdag morgen forteller denne at det var fra Fillan på Hitra at den overstadige berusede mannen hadde lagt i vei i retning Frøya"

- Politipatruljen tok en runde etter veien uten å se noe til han, så vi kan anta at han ble plukket opp av noen, sier operasjonsleder lørdag morgen.