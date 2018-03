Trafikk

Fv. 714 gjennom Barmfjorden ble stengt ved Sveneset sent fredag kveld på grunn av bilbering. Det opplyser Statens vegvesen. Bilister på vei mellom Hitra og Frøya blir sendt via Fv. 381 rundt Melandsjø og Småge for omkjøring.

Klokka 00:30 opplyser politiet at veien fortsatt er stengt og at bilberging er på vei. Veien er forventet å åpne igjen rundt klokka 02, forteller politiets operasjonsleder.