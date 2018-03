- Uaktuelt med kutt. Skrinlegg planene

Trafikk

Orkdalsregionen, som samler elleve kommuner inkludert Snillfjord, Hitra og Frøya, har i dag sendt en felles uttalelse der man protesterer på kutt i åpningstidene ved Orkdal trafikkstasjon.

- Vi er blitt gjort kjent med at åpningstidene på Orkdal trafikkstasjon blir kuttet fra fem til tre dager i uken. Vi aksepterer ikke dette. Dette vil ha for store negative konsekvenser for det publikum denne trafikkstasjonen er ment å betjene, skriver Orkdalsregionen, og påpeker at stasjonen betjener et stort omland.

- Fra ytterst på Frøya til Orkanger er det over to timers kjøring. I dag er det et godt og desentralisert tilbud innen kjøreopplæring. Med den bebudede reduksjon av åpningstid ved Orkdal trafikkstasjon, så vil dette desentraliserte tilbudet innen kjøreopplæring bli redusert eller forsvinne. Konsekvensene av det trenger vi ikke å beskrive i detalj. Alle skjønner hva det betyr i form av høyere kostnader og fravær fra jobb og skole for å kunne ta førerprøve. Vi ber derfor Statens vegvesen om å skrinlegge planene om dette kuttet i åpningstider, vi kan kort og godt ikke aksepterer det, skriver ordførerne i oppropet.

Uttalelsen er signert ordførerne Odd Jarle Svemen (leder i regionrådet og ordfører i Hemne), Jon P. Husby (Skaun), Oddbjørn Bang (Orkdal), Ola Rognskog (Halsa), Ole L. Haugen (Hitra), Oddvar Indergaard (Agdenes), Are Hilstad (Meldal), Berit Flåmo (Frøya), Ole Øie (Rennebu), John Lernes (Snillfjord) og Ole T. Heggen (Rindal).