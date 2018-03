Har ikke penger til å ta annet enn det mest akutte

Trafikk

Lokalavisa har kjørt en runde på utvalgte veistrekninger på Frøya, og ut fra dette kan vi slutte at strekningen fra Flatval til Hallaren kanskje er den som har de største skadene av vårløsningen. Det er også der vegvesenet har lagt ned restriksjoner på akseltrykket, som gjør at laksetrailerne fra Salmar nå må kjøre andre veien rundt Frøya med sine lakselaster.

Fylkesvei 716 akkurat nå Asfalten smuldrer opp Vegvesenet har lagt ned restriksjoner på store deler av hovedveien rundt Frøya.

Men det er også andre områder der asfalten er i oppløsning. En av disse er fv 413-strekningen fra fergeleiet på Dyrøya til snuplassen på Sørdyrøya. Her er det flere lange felter med oppsmuldret /bortvasket asfalt.

Også på veistrekningen over Strømøya via Auka til Sjønhalsen har flere punkter der bilister må være særlige aktsomme.

Regionansvarlig Jan Rødal i Statens vegvesen kjenner til situasjonen.

- Vi vet av erfaring hvilke steder det blir verst, og Mesta kjører sine daglige kontroller. Men det er ikke aktuelt å legge ned restriksjoner på akseltrykk andre plasser enn mellom Flatval og Nordskaget, sier Rødal.

Han han heller ikke love at det blir satt igang veireparasjoner på alle stedene .

- Nei, vi har ikke penger til det. De aller verste strekningene er vi nødt til å ta, og da er det strekningen forbi flyplassen og utover som er den mest akutte. I en ideell verden burde vi tatt hele fylkesvei 716, for veien er i dårlig stand. Og vi er også kjent med at den strekningen du viser til på Sørdyrøya er i dårlig forfatning. Men denne har ikke vært prioritert da den ikke har så mye trafikk. Det er bare sånn, at vi har ikke fått bevilget mer penger til vedlikehold, sier Jan Rødal i Stanes vegvesen.