Fem spørsmål og svar om de dårlige veiene

Trafikk

Årets kalde vinter har ført til mye tele i veiene, og resultatet vises: flere veier rundt i Trøndelag er i dårlig forfatning, forteller Statens vegvesen. Også her lokalt kjører hitterværinger og frøyværinger rundt på humete veier, noen steder går også asfalten i oppløsning.

Statens vegvesen får mange henvendelser om veier som er i dårlig forfatning og om at fremkommeligheten er dårlig, og oppfordrer folk til å kjøre etter forholdene. Seksjonsleder Arne Iversen i Statens vegvesen forsøker her å forklare hvorfor det er blitt sånn og hva man kan gjøre med det:

1: Hvorfor blir det sånn?

- At vårløsningen fører til dårligere fremkommelighet på flere veier, er et kjent årlig fenomen. Når vinteren har vært så hard som i år, gir deg seg ekstra utslag på veiene. Telen har satt seg dypere enn normalt, og når dette tiner fører det til sprekker i asfaltdekkene, ujevne dekker og grusveier som nærmest går i oppløsning enkelte steder. Dette merkes best ved kyststrøkene i første omgang, der klimaet er noe mildere, men det gjelder veier i hele Trøndelag.

2: Hvorfor starter dere ikke med utbedringene nå?

- Vi følger med tilstanden på vegnettet ekstra godt nå. Å gjøre utbedringer akkurat nå i teleløsningen, er ofte bortkastet. Det rapporteres inn ukentlig tilstand på veiene i teleløsningsperioden. Det er først når den verste vårløsningen er over, at en ser hvor skadet vegin er som følge av den kalde vinteren.

3: Hva gjør dere i mellomtida?

- I mellomtida gjør vi avbøtende tiltak: Vi setter ned fartsgrensen, setter ned tillatt aksellast hvis det er behov for det og skilter at det er ujevn vei. Men det som er ekstra viktig i denne tiden, er at folk kjører etter forholdene.



4: Hvis en grusvei er i ferd med å gå i oppløsning, hvorfor ikke kjøre på mer grus?

- Hvis vi kjører på mere grus og høvler en veg i oppløsning, forsterker vi bare problemet. Det viktigste vi kan gjøre med en grusveg når isen tiner, er å lede vannet bort fra vegen. Først når vegen har tørket opp, har det en hensikt å gjøre noe, sier Iversen.

5: Hva gjøres?

- I hele fylket jobber entreprenører nå med å få vannet bort fra veien. De fjerner snø og is fra veikanten og får ledet vannet vekk. Målet nå er få tørket opp veiene så raskt som mulig. Ved plutselige væromslag, fra flere minusgrader til flere plussgrader, byr det på utfordringer. Entreprenørene kan ikke være overalt samtidig. Vi ber folk smøre seg med tålmodighet, og kjøre etter forholdene. I Trøndelag har vi 6.000 kilometer fylkesvei. Store deler av veinettet bærer preg av at det ikke er bygd etter dagens standard. På oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune, som eier fylkesveinettet, prioriterer vi strekninger som bør oppgraderes ut fra penger som er til rådighet.