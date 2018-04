Vil ha alle øyværinger med på opprop med krav om bedre veier

Trafikk

Aleksander Søreng og Tom Skare går i bresjen for en underskriftsliste med krav om et betydelig løft for veiene i øyregionen. De neste dagene kommer de til å legge ut underskriftslister for folkeaksjonen i butikkene på Hitra og Frøya, skriver froya.no. Også frivillige skal gå rundt å samle signaturer.

Begge er fremtredende FrP-politikere i øyregionen, men dette er ingen partipolitisk kampanje, understreker de. Målsettingen er å få samtlige øyværinger med på å sende et tydelig signal inn til fylkesmyndighetene. Bakgrunnen er at mange veier i øyregionen er svært preget av telehiv og i mange partier smuldrer også asfalten opp.

Søreng uttaler til froya.no at målet må være at alle de rundt 10.000 innbyggerne i øyregionen får sjansen til å skrive under.

- Vi må slå hardt i bordet. Vi gir oss ikke nå. Det er fylkespolitikerne som må våkne. Dersom de mener at de ikke har penger til dette, så må de kjempe for å få mer penger. Det er ikke noe alternativ ikke å gjøre noe. Man ser at fylket har mye penger å bruke på kjempebusser og kollektivtrafikken i Trondheim, så det er ikke pengene det står på. Det er prioriteringene, sier de to til avisa.

De dårlige veiene har fått mange bilister til å reagere på dårlige og vanskelige kjøreforhold. Veivesenet innførte før påske restriksjoner for tungtrafikken på Fv. 715, noe som fikk konsekvenser for blant annet laksetrailerne til og fra Nordskaget. Disse aksellast-restriksjonene ble riktignok opphevet nå i dag, men likevel er det behov for akutte tiltak. Det fortalte Jan Ivar Rødal i Statens vegvesen til lokalavisa Hitra-Frøya tidligere denne uka.

- Det haster veldig å reparere veien. Jeg håper vi kan løse det raskt og enkelt ved å legge 4-5 cm med forsterkningsfalt, som er grovere enn vanlig asfalt. Men det kan vi ikke gjøre før vi har skrevet asfalt-kontrakter og før telen har gått. Og så må vi få tak i penger. Det blir kanskje det vanskeligste, sa Rødal.

Onsdag gikk Statens vegvesen ut med en generell oppfordring til bilistene om å ta det med ro og kjøre etter forholdene. En lang og kald vinter har gikk dårlige veier over store deler av Trøndelag, og akkurat nå er det verst i kystregionen, der våren har kommet først.