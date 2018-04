Nå har veivesenet asfaltplanen klar - disse strekningene i øyregionen får ny asfalt i sommer

Trafikk

Drøye tre kilometer mellom Straum og Gryta (mot Kvenvær) og tilsammen i overkant av fire kilometer langs Fv. 714 i Barmfjorden.

Dette er strekningene som står på prioriteringslista fra Statens vegvesen over veier som skal få nytt asfaltdekke i vår og sommer.

- Vi prioriterer strekninger som er sporete og har dårlig standard. i har ikke nok penger til å asfaltere alle veier som burde hatt nytt dekke. Vi må prioritere. Når vi prioriterer mellom veier, så spiller trafikkmengde, hvor stor andel tungtrafikk det er på veien og trafikksikkerhet inn, sier seksjonssjef Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen.

Fv. 713:

3.070 meter Straum - Gryta.

Fv. 714:

1.550 meter Melkstadvatet - Strømsvik

2.600 meter Strømsvik - Melkvika

Hvert år måles dekketilstanden på alle riks- og fylkesveier, forteller Statens vegvesen. Dette gjøres ved hjelp av en laserskanner som er montert på en bil.

- Vi får ut nøyaktige data på spor og jevnhet i asfaltdekket, og ser hvordan tilstanden utvikler seg. Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på vegnettet. Målingene er grunnlaget for prioriteringene våre, dvs. hvilke veier som får asfalt i år og de neste årene, sier Lunaas.

Her lokalt på Hitra og Frøya har mange bilister reagert på svært mye telehiv denne våren, og ikke minst at asfalten smuldrer opp flere steder. Her har Jan Ivar Rødal i Statens vegvesen uttalt til lokalavisa at det haster med å reparere veien. Spesielt gjelder dette fv. 716 mellom Flatval og Hallaren, som ikke står på asfaltlista fra Statens vegvesen.

- Det haster veldig å reparere veien. Jeg håper vi kan løse det raskt og enkelt ved å legge 4-5 cm med forsterkningsfalt, som er grovere enn vanlig asfalt. Men det kan vi ikke gjøre før vi har skrevet asfalt-kontrakter og før telen har gått. Og så må vi få tak i penger. Det blir kanskje det vanskeligste, sier Rødal.

Hvilke strekninger som får asfalt i 2018, ble planlagt høsten 2017. Hvis det i løpet av vinteren har oppstått skader på andre strekninger/veier, så kan det bli aktuelt å omprioritere, skriver Statens vegvesen sentralt.

Statens vegvesen skal asfaltere 120 km riksvei og 200 km fylkesvei i Trøndelag i år. I Trøndelag har vi til sammen 740 km riksveg og 4760 km fylkesveg med fast dekke. Av lengre strekninger som prioriteres i år, er 35 km av fv. 766 i Lauvsnes i Flatanger og 12 km av fv. 710 mellom Orkanger og Agdenes.

- Fylkestinget har bevilget 444 mill. kr til vedlikehold av veinettet i 2018 og en av de største postene går til dekkelegging av 139 km fylkesvei. Ytterligere 72 km med ny asfalt legges i forbindelse med fornyingsprogrammet, sier seksjonsleder for vei, Oddveig Kipperberg, i Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding.

- Ny asfalt på veiene har mye å si for trafikksikkerhet, veigrepet som sikrer fremkommelighet og for kjørekomfort, sier Kipperberg.

Veivesenets kart for hele landet kan du se her (ekstern lenke)

Asfaltering mellom mai og september

Statens vegvesen opplyser at arbeidet med asfaltlegging begynner i mai og avsluttes i september.

- Vi velger steinrik og slitesterk asfalt på veier med stor trafikk. Hvis fundamentet på veien er god, er levetiden på asfalt på slike veier seks til åtte år. Levetiden på asfalt på lavtrafikkerte veier, som har et godt veifundament, kan være 15-20 år.

Statens vegvesen eier og administrerer riksvegene, og det er bevilget 80 mill. kr til asfaltering av riksveier i Trøndelag i år.