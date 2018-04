Tør ikke vente til nedklassifiseringa i høst - innfører strakstiltak for brua fra i dag

Trafikk

Fra i dag innfører Statens vegvesen sikkerhets-innstramninger i bruken av Knarrlagsundet bru. Som lokalavisa Hitra-Frøya avslørte for tre uker siden, er tilstanden på brua så svak at veivesenet fra 1. oktober vil nedklassifisere brua. Det vil si at det legges begrensninger på hvor tunge kjøretøy som kan bruke den. Dette rammer næringslivet på Ulvøya, blant annet laksefabrikken Marine Harvest. Men Statens vegvesen tør ikke vente til i høst med å innføre bruks-begrensinger på den 181 meter lange brua fra 1965.

I dag varsler Statens vegvesen at det innføres tiltak for å kunne opprettholde samme klasse bæreevne fram til 1. oktober. Tiltakene gjelder fra i dag, fredag 13. april. Veivesenet forteller:

Vi setter opp skilt som tillater kun ett tungt kjøretøy å belaste brua. Det blir en minsteavstand mellom tunge kjøretøy på 100 meter.

Vi setter opp rekkverk slik at føringsbredden på brua reduseres fra dagens 4,0 meter til 3,5 meter.

Vi inspiserer brua hyppig.

- Problemer med bæreevnen på enkelte pilarer

Det er korrosjonsskader i armeringen på brua og problemer med bæreevnen på enkelte pilarer som er bakgrunnen for at veivesenet før påske varslet nedklassifisering av brua som går mellom Ulvøya og Fjellværsøya

- Statens vegvesen har på vegne av Trøndelag fylkeskommune, som er veieier, gjort en grundig vurdering av bæreevnen til brua. Resultatet av denne vurderinga er at vi ikke lenger kan tillate brukslast på Bk 10/50. Undersøkelsene viser at det er redusert bæreevne på brua. Fra 1. oktober i år er vi nødt til å skrive ned brua til Bk T8/40, opplyser seksjonsleder i Statens vegvesen, Arne Iversen.

Statens vegvesen opplyser at næringslivet i området er varslet også om disse nye tiltakene.

- Det er svært viktig at de ansvarlige for transporten følger restriksjonene som er satt. Hvis de ikke overholdes, er det nødvendig å sette ned brukslasten tidligere enn 1. oktober, opplyser veivesenet.

Store ekstrakostnader

- Det blir alvorlige konsekvenser for oss når vi må kjøre med mindre last fra høsten av. Da må vi kjøre flere biler for å frakte samme mengde laks, sa Olaf Reppe, fabrikksjef ved Marine Harvest Ulvan, til lokalavisa Hitra-Frøya i slutten av mars og fortalte om årlige millionutgifter i ekstrakostnader.

I 2013 var brua så opprustet at Statens vegvesen anbefalte å bygge ny bru til 128 millioner kroner. Alternativet var å vedlikeholde brua frem til 2055, som ville bli 20 millioner dyrere enn ny bru. Men fylkeskommunen hadde ikke råd til engangsinvesteringen med å bygge ny bru, og måtte derfor velge å vedlikeholde brua, i første omgang i 15 år, til en kostnad av 30 millioner kroner. Med andre ord så utsatte de bare problemet - til en svært høy kostnad.

Men nå viser det seg at brua er i dårligere stand enn beregnet og vedlikeholdskostnadene kan bli fordoblet. Oddveig Kipperberg, samferdselssjef i Trøndelag fylkeskommune, varslet i artikkelen at aksellast-restriksjonene kan utsettes mot at det blir gjort ekstratiltak. Det er disse som innføres fra i dag.