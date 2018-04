Den ene ble tatt. Den antatt andre, slapp unna

Trafikk

Politiet melder om at et par ble stanset på Sistranda rundt klokken 02.30 tiden natt til søndag. Føreren var mistenkt for å kjøre i påvirket tilstand.

- Det ble tatt blodprøve av mannen i tyveårene og førerkort ble beslaglagt, forteller politiets operasjonsleder til lokalavisa.

Litt senere, klokken 03:27, fikk politiet melding om at en fører av en bil var muligens beruset.

- Grunnet mangel på bemanning ble ikke bilen funnet, blir det opplyst. Politiet melder at denne saken ikke blir tatt til følge.