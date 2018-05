Ny «storfangst» av førerkort og fartsbøter i dag

Trafikk

I går ble seks bilister førerkortløse i fartskontroller på Fillan, i Barmfjorden, på Sistranda og Nesset. I dag ble tre nye bilister hanket inn av politiet etter at de hadde kjørt såpass mye over fartsgrensa at det kvalifiserte til førerkortbeslag. Dagens kontroll ble holdt i 60-sonen på Sunde.

I tillegg fikk 30 bilister fartsbot (forenklet forelegg) i dag. Disse kommer i tillegg til de 30 som ble bøtelagt i går. Dermed er hele ni bilister fratatt førerkortet på våre veier de siste par dagene, pluss at det er skrevet ut hele 60 fartsbøter.

- Det er rart ikke bilister kjører roligere, spesielt når det har vært så mye oppmerksomhet rundt at vi er her ute. Dette betyr at vi må intensivere kontrollene for å se om vi kan få bukt med fartssynderne, sier politibetjenten fra Utrykningspolitiet til lokalavisa Hitra-Frøya nå onsdag ettermiddag.

Lensmann Arild Sollie kalte tidligere i dag tirsdagens "fangst" for nedslående.

- Det var nedslående, men ikke så veldig overraskende. Vi vet at det har vært høyt fartsnivå her ute, og det er derfor UP er utover for å bistå med måleutstyr og plukke ut verstingene, sa Sollie.