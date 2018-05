Ei bjørk og kvister inne i tunnelen har påført bil skader

Trafikk

En lastebil har mistet et tre inne i Frøyatunnelen.

- Treet skal ligge i feltet mot Frøya, opplyser politiets operasjonsleder.

Trafikkoperatør ved Statens vegvesen Vegtrafikksentralen sier til lokalavisa Hitra-Frøya at første melding fra politiet klokka 15:54 tydet på at greiner og kvister var mistet fra et lass.

- En ny innringer klokka 15:59 forteller at kona hans har kjørt på ei bjørk og mista bilskiltet, sier operatører ved 16-tida.

Tunnelen ble på dette tidspunktet stengt. Entreprenør er på vei og ikke langt unna. Man antar derfor at tunnelen snart åpner igjen.

Cirka kvart over fire ble tunnelen åpnet igjen.