I natt kommer de første containerne for å hente Salmar-laks fra Hitra sjøveien til kontinentet

Trafikk

Natt til torsdag anløper "With Frohavet" fra Egil Ulvan Rederi AS kaia i Hitra kysthavn. Her skal den første containeren settes i land og markere starten på en ide som har vært omtalt og diskutert i mange år: frakt av laks sjøveien fra øyregionen til kontinentet.

I alt tre containere blir satt i land i første omgang. Det er SalMar som skal levere fisken. Det forteller daglig leder Arild Hoff til lokalavisa Hitra-Frøya.

Skipes ut på torsdag om ei uke

Egil Ulvan Rederi AS og oppdrettsselskapet er blitt enige om dette prøveprosjektet. Containerne skal etter ankomst kysthavna fraktes bilveien til Samars anlegg på Nordskaget, fylles med fisk, og deretter kjøres tilbake til kysthavna på Sandstad. Det skal etter planen skje på torsdag i neste uke. Så går fisken på kjøl ned til Hirtshals der videre distribusjon til markedet venter.

Det var i juni Hitra-Frøya/HF+ avslørte nyheten om at Egil Ulvan Rederi AS fra august av vil starte opp med de første forsendelsene av laks sjøveien fra Hitra til kontinentet. Nå gjøres altså de første forsøkene på det som kan bli Lakseveien til sjøs.

- Det er litt for tidlig å kalle det Lakseveien til sjøs ennå, men vi har aldri vært nærere. Nå er det så konkret at vi skal teste det ut. Lasten skal gå i container med våre linjefartøy som profileres under "With Line" og som skal ha regulere anløp av Danmark, forteller Hoff. Prøvelaster med fersk laks til Hirtshals gjøres i et samarbeid med Blue Water fra Danmark.

- Hvis vi lykkes, er det mulighet for at samarbeidet blir videreført og at omfanget blir utvidet.

Tester tid og kostnader

Hoff forteller at rederiet kommer til å bruke 45 fots kjøle-containere (“standard størrelse) som kan lastes direkte på slakteriet for å unngå omlastinger av isoporkasser, med dertil fare for ødeleggelser.

- Vi kjører noen laster nå for å teste ut tidsaspektet, kostnadsaspektet, praktiske forhold rundt lastebærere mellom oppdrettsselskapet og Jøsnøya. Blant annet. Det handler jo også om å finne gode løsninger mellom slakteriene og havna. Akkurat dette legger vi oss ikke så mye borti - vi går til den kaia vi blir spurt om. Og i dette tilfellet ble vi spurt om å frakte laks fra Jøsnøya og sørover, og da gjør vi det, sa Hoff til lokalavisa i juni.

Gjør seg erfaringer

Rederi-lederen har selvsagt fått med seg mange planer og utredninger gjennom årene, og er selv tydelig på at det nå er viktig å teste, og at det skjer i en håndterbar og mindre skala.

- Hvis man skal tenke så stort som mange tenker, blir det forholdsvis store risikomomenter for oppdrettsselskapene, for vi snakker om store verdier. Dessuten har de fraktesystemer som fungerer i dag, selv om også veitransport har sine utfordringer på miljø og trafikksikkerhet. Derfor skalerer vi nå ned omfanget for at det ikke skal bli for stor risiko, og for å få den erfaringen vi trenger.

- Hvorfor kan Egil Ulvan Rederi AS klare dette?

- Vi har for eksempel allerede et etablert system langs kysten, vi har er returnett og en basislast i båtene våre. Det gjør at risikoen for rederiet blir liten og da løper heller ikke oppdretselskapet noen stor riskio. Vi starter altså smått, vi fyller ikke en hel båt med store verdier. Nå vil vi ha dette fra tegnetbrettet og ut til handling. Det er filosofien vår.