To og et halvt år etter stengevedtaket går fortsatt trafikken over brua

Trafikk

Fylkeskommunen og Hitra kommune ble tidlig i 2016 enige om at Vettastraumbrua og veistrekningen Vikstrøm til Kjerringvåg, overføres fra fylkeskommunen til kommunen. Forutsetningen for enigheten er at fylkeskommunen betaler 5,6 millioner kroner i kompensasjon til Hitra kommune, tilsvarende rivningskostnadene for brua. Pengene skal blant annet skal brukes til å vedlikeholde veien og brua. Men brua skal likevel stenges for trafikk med bom.

Vettastraumbrua kan likevel bli revet Samferdselsdepartementet kan gå i mot kommunens ønske om å beholde brua.

Lokalavisa har ved flere anledninger forsøkt å stille spørsmål rundt om og eventuelt når dette blir endelig effektuert, foreløpig uten klare svar. Også politikere har stilt spørsmål, nå sist ved Per Ervik i Pensjonistpartiet. I en epost til ordføreren forteller Ervik at han har har hatt en del henvendelser "fra folk som spekulerer om det er kommunen som har ansvaret ,eller er det fortsatt Fylkeskommunen /STV som har ansvaret for bruken. Brua trafikkeres som før med lysregulering".

I kommunestyret torsdag svarte ordfører Ole Haugen (Ap) at han ikke er kjent med at kommunen har overtatt ansvaret.

- Veien og brua tilhører fortsatt fylkeskommunen, fordi man ikke har fått svar på godkjenning i departementet for overføring til kommunen. Og slik står, eller kanskje rettere «ligger» saken p.t, så vidt meg bekjent, svarte Haugen.