Over to kilometer med kø

Hitratunnelen ble stengt ved 18-tida fredag kveld. Årsaken er et vogntog som ifølge vegtrafikksentralen har fått motorstans. Vogntoget er fullastet med laks.

Bergingsbil er bestilt og på vei fra Trondheim. Den hadde kjørt fra Trondheim da vegtrafikksentralen snakket med Viking klokken 18.22. Det er derfor ventet at stenginga kan vare en tid.

Det har samlet seg en lang kø som går fra nedgangen til Hitratunnelen og gjennom hele Sunde. Denne strekningen er over to kilometer lang.

Oppdatert kl. 20:

Vegtrafikksentralen forteller at bergingsbil er 10 minutter unna tunnelen. Vogntoget skal være utenlandsk registrert, og vegtrafikksentralen forteller til lokalavisa at kommunikasjonen med sjåføren var så utydelig at de stengte hele tunnelen for å være på den sikre siden.