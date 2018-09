- Dette dreier seg ikke om et planlagt verkstedopphold. AtB beklager ulempene dette medfører

Trafikk

MF "Frøyaferja" blir fra i dag sendt på verksted for teknisk utbedring. Dette er ikke den vanlige og planlagte servicen, så den reduksjonen reisende i øyrekka nå må forberede seg på, kommer i tillegg til det årlige verkstedoppholdet.

- Dette dreier seg ikke om et planlagt verkstedopphold, og AtB beklager de ulemper mindre kapasitet under oppholdet medfører for våre reisende i perioden MF "Frøyaferja" er på veksted, sier direktør for kommunikasjon og drift i AtB, Grethe Opsal.

MS "Frøyfart" og MS "Vetlefjord" vil betjene rute 820/825 Dyrøya - Øyrekka mens ferja er på verksted. Dette gir redusert kapasitet på flere avganger., forteller AtB.

- MS "Frøyfart" har kapasitet til to biler om bord og MS "Vetlefjord" har kapasitet til seks biler, varsler AtB og viser til rutetabellene på nett.

- Se også de opprinnelige rutetabeller for rute 820 og 825. AtB anbefaler passasjerer som benytter ferja å sette seg inn i endringene og ta høyde for disse ved planlegging av reiser. I tillegg til lavere kapasitet i en periode, innebærer verkstedoppholdet at ruteendring for rute 820 og rute 825 som var planlagt 1. oktober utsettes. Ekstraturer til og fra Halten fredag 28. september og søndag 30. september kjøres som normalt, melder AtB.