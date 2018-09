Ung gutt alvorlig skadet i MC-ulykke ved brua

Trafikk

Nødetatene ved brann, politi og ambulanse, inkludert et Seaking redningshelikopter, er på plass ved Dyrøya på Frøya etter en ulykke med moped. Ulykken har skjedd ved brua mellom Kvennøya og Dyrøya og ble meldt litt før klokka 09 i morges.

- Det er en MC-ulykke med en fører, ellers vet vi lite om hendelsen, sier innsatsleder for brann, Arvid Hammernes ved 9-tida. Selve mopeden var på det tidspunktet ikke funnet og brannmannskap speidet i sjøen etter sykkelen.

- Det er snakk om alvorlig skade, opplyser Hammernes.

En ambulansebil fraktet en person et kort stykke for å møte Seaking redningshelikopteret, som landet et stykke fra selve ulykkesstedet.

Politiets operasjonsleder forteller at det dreier seg om en ung gutt og at han er alvorlig skadet. Det samme gjør avsnittsleder i lokalpolitiet, Arild Sollia. Han betegner situasjonen på ulykkesstedet som alvorlig.

