Har gjennomført flere vitneavhør etter dødsulykken

Trafikk

Politiet har gjennomført flere vitneavhør i samband med dødsulykken på Dyrøya i går, der en 17-åring omkom i en ulykke med moped/lett motorsykkel.

– Vi har gjennomført flere vitneavhør, og patruljen som var på stedet har også skrevet en åstedsrapport. Informasjonen vi har skal sammenfattes, og det kan bli behov for flere undersøkelser. Vi kan ikke konkludere rundt hendelsesforløpet foreløpig, opplyser Monica Brækken til Fosna-Folket tidlig onsdag ettermiddag. Brækken er seksjonsleder for etterforskning ved tjenesteenhet Orkdal.

Ulykken skjedde ved brua mellom Kvennøya og Dyrøya og ble meldt litt før klokka 09. 17-åringen var hjemmehørende på Ørlandet, men gikk på skole på Frøya.

Navnet på den omkomne er foreløpig ikke frigitt, etter ønske fra pårørende.

Det regnet og blåste kraftig i området ved ulykkestidspunktet, og politiet uttalte i går at de vil undersøke om været kan ha vært medvirkende.

- Det er et forferdelig vær, og det er mulig å anta at været kan ha vært medvirkende til ulykken. Men det kan se ut som at ulykken ikke skjedde på selve brua. Vi mener å ha øyenvitner som skal avhøres når vi har klarert plassen her, uttalte skadestedsleder Arild Sollie til lokalavisa Hitra-Frøya tirsdag formiddag.