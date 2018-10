Tre karer tok grep - nå er asfalten på plass

Trafikk

Asbjørn Eidsvåg skrev brev til veivesenet, Ansgar Sæther tok kontakt med politiker Per Ervik, og Ervik tok ny kontakt med veivesenet. Nå, snart to år etter brevskrivinga, er asfalten i veikrysset mellom Fv. 714 og Tranvikveien endelig på plass.

Det forteller Ansgar Sæther til lokalavisa Hitra-Frøya. Veikrysset mellom den asfalterte 714 og Tranvikveien har ofte vært plaget med store huller i grusveien.

- Det var rett og slett trafikkfarlig før, mener Sæther. Det er han som forteller hvordan det nå henger sammen at veikrysset nå er asfaltert.

- Asbjørn Eidsvåg sendte for bortimot to år siden brev til veivesenet og fikk til svar at det skulle være minst fem meter asfalt inn på grusveien i slike kryss, men intet ble gjort. For en måneds tid siden tok jeg kontakt med Per Johannes Ervik, etter at han bidro til at det ble lys på hurtigbåtkaia på Sandstad. Han tok saken på strak arm og kontaktet veivesenet. Og idag ser vi resultatet, og de har asfaltert bortimot 100 meter, forteller Sæther.

Han sender en stor takk til Ervik og ser ikke bort fra at Pensjonistpartiet sanker stemmer på dette.