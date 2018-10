Go Kart-fører Arvid (12) vet nøyaktig hvilken bil han ville hatt med seg hjem

Trafikk

Go Kart-fører Arvid Håkon Seternes fra NMK Frøya har utstilt Go Karten sin sammen med resten av flåten midt i Frøya Storhall. Her står 12-åringen og forteller og reklamerer oppmøtte om NMK Frøya og racing.

- Det her er min 250 cc Go Kart som jeg kjører løp med. Vi har løp på flyplassen her på Flatval, men for tiden er jeg veldig mye på Sørlandet og kjører, forteller han.

Arvid har kjørt Go Kart i hele sju år, og planlegger å fortsette karrieren i bilcross så fort han fyller 15 år.

Den motorinteresserte Go Kart-raceren står omgitt av det ene gliset etter det andre, men etter spørsmål om drømmebilen nikker han i retning en blå Lexus:

- Den så ganske så rå ut, smiler Arvid lurt.