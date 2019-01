Trafikk

En bil kjørte søndag ettermiddag av Fv. 714 ved Fillan. Utforkjøringa skjedde i bakken ned mot Lakselva.

- Det skjedde i forbindelse med at jeg skulle unngå et rådyr. Dyret sprang over veien, men bråsnudde. For å unngå påkjørsel, la jeg bilen i grøfta, forteller sjåføren til lokalavisa. Uhellet medførte ingen personskade.