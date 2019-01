Fikk en skikkelig trøkk i frontkollisjonen

Trafikk

To kjøretøy kolliderte på Fv. 714 ved Sandstad onsdag morgen og blokkerte veien for trafikk. Kollisjonen skjedde i Sandstaddalen mellom veistasjonen og Sandstad kirke.

- To biler er involvert, det er lettere personskade, forteller politiets operasjonsleder klokka 07:15 og sendte ut nødetatene og bilberger.

Ulykkesforløpet ennå uklart, men en personbil og en varebil har kollidert i skjæringa ved veistasjonen.

- Jeg har ikke fått ordentlig tilbakemelding fra patruljen ennå. Men ut fra det jeg har forstått så langt, er det snakk om små personskader, forteller avsnittsleder Arild Sollie til Hitra-Frøya klokka 08:10.

I følge Odd-Erik Grønning i Kystbudet var en av deres biler involvert i kollisjonen. Sjåføren har fortalt at personbilen fikk skrens og traff lastebilen på siden i fronten.

- Bilen er så skadet at det er mulig den må kondemneres. Sjåføren hadde vondt i en fot etter kollisjonen og har vært på sykehus i byen og er nå på vei tilbake, sier Grønning.

I tillegg hadde et vogntog som har kommet i etterkant, fått problemer og kommet på tvers av kjørebanen, slik at hele veien har vært stengt.

Det dannet seg lange køer og bilister i køen fortalte til lokalavisa at flere hadde begynt å snu. Politiet melder at det er mulig omkjøring via Ulvågen/Tranvikan. Litt over klokka 08 var bilberger på stedet og begynte arbeidet. Klokka 08:14 melder politiet at ett felt er åpnet og trafikken dirigeres forbi.

- Vi dirigerer trafikken på stedet i påvente av bergingsbil, forteller avsnittsleder Arild Sollie ved lensmannskontoret til lokalavisa i ti-tida.